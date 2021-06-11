استشاري أمراض مناعة يحذر المصريين من المصايف والشواطئ

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة والحساسية، من سرعة العدوى بفيروس كورونا خلال المصايف، قائلًا: "لا يجب أن ننخدع بانكسار الموجة الثالثة لأنه قد تحدث زيادات في أعداد الإصابات اليومية مرة أخرى في حالة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".





وأضاف "الحداد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الخميس: "قد تحدث موجات ارتادية نتيجة الزحام خاصة مع إقبال المواطنين على الذهاب إلى المصايف مع فتح الشواطئ".



