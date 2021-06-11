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استشاري أمراض مناعة يحذر المصريين من المصايف والشواطئ

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة والحساسية، من سرعة العدوى بفيروس كورونا خلال المصايف، قائلًا: "لا يجب أن ننخدع بانكسار الموجة الثالثة لأنه قد تحدث زيادات في أعداد الإصابات اليومية مرة أخرى في حالة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف "الحداد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الخميس: "قد تحدث موجات ارتادية نتيجة الزحام خاصة مع إقبال المواطنين على الذهاب إلى المصايف مع فتح الشواطئ".

وتابع استشاري أمراض المناعة والحساسية: "علينا أن نبتعد عن الأماكن المزدحمة والتي بها تجمع بشري كبير، ولكن الكورونا لا تنقل عن طريق المياه لأنه فيروس تنفسي والكلور قد يقتل الفيروس، ولكنه قد ينتقل عن طريق الرذاذ المنتقل في الهواء خاصة إذا كانت الأماكن مزدحمة فقد ينتقل عبر مجرى التنفس ولذلك قد تكون المصايف أو الشواطئ مع الازدحام وسيلة أسرع لنقل العدوى خاصة إذا كان هناك تقارب".

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