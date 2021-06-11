Advertisements

الخشت: مجانية التعليم واجب عليينا تجاه طلابنا (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:15 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة إن "مجانية التعليم واجبة علينا".
وأضاف الخشت خلال لقاء ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الطبي بجامعة القاهرة ضمن 100 إلى 150 مركزا من بين 30 ألف جامعة عالمية.

وتابع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة أنه في مجال تخصصات الأدوية والصيادلة الترتيب العالمي 51 على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه خلال عام واحد أصبحنا من أفضل 100 جامعة في 3 معايير للأمم المتحدة، موضحا أن جامعة القاهرة تتحول إلى جامعات الجيل الرابع.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو يوجه رسالة نارية قبل انطلاق اليورو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 11 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي في حوار ناري مع شوبير

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا