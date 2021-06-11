الخشت: مجانية التعليم واجب عليينا تجاه طلابنا (فيديو)

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة إن "مجانية التعليم واجبة علينا".

وأضاف الخشت خلال لقاء ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الطبي بجامعة القاهرة ضمن 100 إلى 150 مركزا من بين 30 ألف جامعة عالمية.



وتابع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة أنه في مجال تخصصات الأدوية والصيادلة الترتيب العالمي 51 على مستوى العالم.



وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه خلال عام واحد أصبحنا من أفضل 100 جامعة في 3 معايير للأمم المتحدة، موضحا أن جامعة القاهرة تتحول إلى جامعات الجيل الرابع.

