Advertisements

بالصور..مواصفات تويوتا فورتشنر 2021 المحدثة

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:52 م
تويوتا فورتشنر 2021
تويوتا فورتشنر 2021
Advertisements
مواصفات تويوتا فورتشنر 2021.. شركة تويوتا اليابانية أحد أكبر مصنعي السيارات عالمياً، والتي تلقى رواجاً كبيراص في الدول العربية والشرق الوسط على وجه التحديد.


وأزاحت تويوتا الستار عن سيارتها العصرية الجديدة فورتشنر 2021 المحدثة والتي أضافت لها العديد من التقنيات والتحسينات في التصميم والمزايا الكبيرة.


ويتميز التصميم الخارجي للسيارة تويوتا فورتشنر 2021 ببعض التعديلات التي تضمنت تحديث المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بتقنية LED مع تحسين الصدام الأمامي والخلفي. في الداخل زادت تويوتا حجم شاشة اللمس إلى 8 إنش وقدمت دعم للهواتف الذكية بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.


وأوضحت الشكرة أن تويوتا فورتشنر 2021  تأتي بمحركات محسنة يمكنها تقليل استهلاك الوقود بما يصل لـ17%، وقد كشفت الشركة عن بيانات محركات الديزل المحدثة والتي تشمل محرك 2.8 لتر تيربو ينتج 201 حصان وعزم 500 نيوتن-متر، ومحرك 2.4 لتر ينتج 148 حصان و400 نيوتن-متر.


ومن المتوقع أن تطرح تويوتا فورتشنر 2021  في العديد من الأسواق، حيث بدأت من تايلاند، وأشارت الشركة والمصنعة، إلى أن الفئة الفاخرة منها ستصل في أغسطس المقبل، إلى جانب التحديثات المتعلقة بمحركات مختلفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محركات تويوتا فورتشنر 2021 تويوتا فورتشنر 2021 المحدثة تويوتا فورتشنر 2021 الجديدة تويوتا فورتشنر 2021 تصميم تويوتا فورتشنر 2021

أخبار تهمك

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 19 ساعة

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي في حوار ناري مع شوبير

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 12 ساعة

رونالدو يوجه رسالة نارية قبل انطلاق اليورو

منذ أقل من ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 5 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ أقل من ساعتين

فرص للأمطار وشديد الحرارة.. بيان من الأرصاد حول طقس الجمعة

منذ 38 دقيقة

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

​تويوتا تطلق بريوس 2019 في معرض لوس أنجلوس مع خيار الدفع الكلي

إلتقاط صور تجسسية لـ"ايسوزو دي ماكس 2020" الجديدة أثناء اختبارها

كيا تكشف عن سيارتها "سبورتاج 2020" بتحديثات جديدة وتقنيات متطورة (صور)

رسميا.. تويوتا تكشف عن "تاكوما 2020" بتحديثات منتصف العمر (صور)

الكشف عن بي ام دبليو الفئة الخامسة المحدثة

الكشف عن سيارة بي إم دبليو M5 2021 المحدثة.. تعرف على المواصفات والأسعار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا