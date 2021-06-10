بالصور..مواصفات تويوتا فورتشنر 2021 المحدثة

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021.. شركة تويوتا اليابانية أحد أكبر مصنعي السيارات عالمياً، والتي تلقى رواجاً كبيراص في الدول العربية والشرق الوسط على وجه التحديد.









وأزاحت تويوتا الستار عن سيارتها العصرية الجديدة فورتشنر 2021 المحدثة والتي أضافت لها العديد من التقنيات والتحسينات في التصميم والمزايا الكبيرة.









ويتميز التصميم الخارجي للسيارة تويوتا فورتشنر 2021 ببعض التعديلات التي تضمنت تحديث المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بتقنية LED مع تحسين الصدام الأمامي والخلفي. في الداخل زادت تويوتا حجم شاشة اللمس إلى 8 إنش وقدمت دعم للهواتف الذكية بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.









وأوضحت الشكرة أن تويوتا فورتشنر 2021 تأتي بمحركات محسنة يمكنها تقليل استهلاك الوقود بما يصل لـ17%، وقد كشفت الشركة عن بيانات محركات الديزل المحدثة والتي تشمل محرك 2.8 لتر تيربو ينتج 201 حصان وعزم 500 نيوتن-متر، ومحرك 2.4 لتر ينتج 148 حصان و400 نيوتن-متر.









ومن المتوقع أن تطرح تويوتا فورتشنر 2021 في العديد من الأسواق، حيث بدأت من تايلاند، وأشارت الشركة والمصنعة، إلى أن الفئة الفاخرة منها ستصل في أغسطس المقبل، إلى جانب التحديثات المتعلقة بمحركات مختلفة.



