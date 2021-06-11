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"في زومبي قمر كده".. رامز جلال يغازل غادة عادل فى كواليس "أحمد نوتردام"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومحبيه صورة له مع الفنانة غادة عادل من كواليس تصوير فيلم "أحمد نوتردام" وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق رامز جلال على الصورة " بالذمة في زومبي قمر كده؟.. كواليس فيلم (أحمد نوتردام) "، فيما حازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن فيلم "أحمد نوتردام" يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة

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