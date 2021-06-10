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إهداء إلى روح الفنان سمير غانم.. إيساف يطرح "سيرة حلوة"

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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إهداء إلى روح الفنان سمير غانم.. إيساف يطرح سيرة حلوة
طرح منذ قليل الفنان ايساف أغنية الجديدة "سيرة حلوة" للفنان الكبير الراحل سمير غانم
إهداء من القلوب الي حبيب القلوب.
ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو ، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة ، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
كلمات: احمد شكري 
الحان : شريف بدر 
توزيع : شريف بدر
مكس وماستر : احمد شعتوت 
منتاج واخراج : طارق حسين


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