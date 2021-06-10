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إهداء إلى روح الفنان سمير غانم.. إيساف يطرح "سيرة حلوة"
الخميس 10/يونيو/2021 - 11:50 م
الفجر الفني
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طرح منذ قليل الفنان ايساف أغنية الجديدة "سيرة حلوة" للفنان الكبير الراحل سمير غانم
إهداء من القلوب الي حبيب القلوب.
ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو ، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة ، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
كلمات: احمد شكري
الحان : شريف بدر
توزيع : شريف بدر
مكس وماستر : احمد شعتوت
منتاج واخراج : طارق حسين
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