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أبوالغيط: 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:10 ص
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
أمنية فوزي
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة، إن 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية واستعادتها وأعادت بنائها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقاء خاص مع برنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة الوطنية المصرية هي النموذج الذي حرك الحديث عن الدولة الوطنية في الشرق الأوسط.

وأكد أن القوات المسلحة هي القادرة على الحفاظ على النسيج الوطني، لافتًا إلى أن المنتدى الاستخباراتي العربي توافق على مكافحة الإرهاب.

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