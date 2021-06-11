أبوالغيط: 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة، إن 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية واستعادتها وأعادت بنائها.





وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقاء خاص مع برنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة الوطنية المصرية هي النموذج الذي حرك الحديث عن الدولة الوطنية في الشرق الأوسط.



