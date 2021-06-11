الجامعة العربية: التأثير المصري وجه اهتمام إدارة بايدن للقضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة، إن الدولة المصرية في حرب غزة 2021 كانت أكثر توقدًا، لافتًا إلى أن هناك احتياج فلسطيني للدولة المصرية في 2021، وليس الرغبة في ضربنا كما حاولوا في 2008.





وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقاء خاص مع برنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني ناضل في ساحة المسجد الأقصى والقدس والمدن الإسرائيلية.





وذكرأن التأثير المصري وجه اهتمام إدارة بايدن للقضية الفلسطينية، متابعًا: "غزة 2021 بدأت بتحرك الشعب الفلسطيني على الأرض في القدس والضفة الغربية بل وفي مدن إسرائيل".



