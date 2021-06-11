اليوم .. مباريات هامة لجمهورية شبين وبورتو والداخلية وبتروجت بالقسم الثاني



يدخل فريق بورتو اللقاء بقيادة أشرف توفيق برصيد42 نقطة، بينما السكة الحديد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

حقق فريق السكة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



- القناة مع الترسانة



يشهد ملعب القناة القديم مواجهه ناريه بين فريق القناة وصيف المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 40 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز السادس بقيادة هانى العقبي برصيد 36 نقطة.



حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



- الداخلية مع طنطا



على ستاد كلية الشرطة بالعباسية يستضيف فريق الداخليةصاحب المركز الثالث بقيادة سيد عيد برصيد 40 نقطة فريق طنطا متذيل المجموعة بقيادة وليد المحروقى برصيد

22 نقطة.



حقق فريق الداخلية الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



- النجوم مع كوكاكولا



يلتقي فريق النجوم صاحب المركز الرابع عشر بقيادة رمضان السيد برصيد 28 نقطة مع فريق كوكاكولا صاحب المركز الرابع بقيادة تأمر مصطفى برصيد 40 نقطة.



ةشهدت مباراة الدور الأول فوز كوكاكولا بثلاثية نظيفة.





- النصر مع بتروجت



يحتضن ملعب النصر لقاء مرتقب بين فريق النصر صاحب المركز السابع بقيادة طارق السيد برصيد35 نقطة فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة ربيع ياسين برصيد 34 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف.



- الزرقا مع منتخب السويس



يحل فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس بقيادة أيمن المزين برصيد38 نقطة ضيفاً على فريق الزرقا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 30 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



- سرس الليان مع المريخ



على ملعب مركز شباب الباجور يلعب فريق سرس الليان صاحب المركز الخامس عشر بقيادة عبد الحميد سلامة برصيد 26 نقطة مع فريق المريخ صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 34 نقطة.



وشهد لقاء الدور الأول فوز المريخ بهدف دون رد



- جمهورية شبين مع زد



يخوض فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد30 لقاء هان ومرتقب مع فريق زد إف سي صاحب المركز العاشر بقيادة اسماعيل يوسف برصيد33 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 42 نقطة

2- القناة 40 نقطة

3- كوكاكولا 40 نقطة

4- الداخلية 40 نقطة

5- منتخب السويس 38 نقطة

6- الترسانة 36 نقطة

7- النصر 35 نقطة

8- بتروجت 34 نقطة

9- المريخ 34 نقطة

10- زد إف سي 33 نقطة

11- السكة 32 نقطة

12- جمهورية شبين 30 نقطة

13- الزرقا 30 نقطة

14- النجوم 28 نقطة

15- سرس الليان 26 نقطة

16- طنطا 22 نقطة

يواجه فريق بورتو متصدر المجموعة الثانية، بالقسم الثاني، مواجهه صعبة ومرتقبة أمام نظيره فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور وذلك في الرابعة عصراً اليوم الجمعة باستاد الجيش بالسويس بالجولة الـ 27 لدوري القسم الثاني .