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بإطلالة ناعمة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:57 ص
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومحبيها صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات الصور "إنستجرام".
وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وجاءت التعليقات كالاتي:جميلة – متألقة ديما – مشاء الله – قمر"، وظهرت ياسمين بإطلالة ناعمة حيث اعتمدت على مكياج خفيف أبرز جمال ملامحها.
يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة” وغيرهم.
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