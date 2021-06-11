Advertisements

بإطلالة ناعمة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومحبيها صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات الصور "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وجاءت التعليقات كالاتي:جميلة – متألقة ديما – مشاء الله – قمر"، وظهرت ياسمين بإطلالة ناعمة حيث اعتمدت على مكياج خفيف أبرز جمال ملامحها.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

أخبار تهمك

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يوجه رسالة نارية قبل انطلاق اليورو

منذ ساعة

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي في حوار ناري مع شوبير

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 3 ساعات

فرص للأمطار وشديد الحرارة.. بيان من الأرصاد حول طقس الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ ساعتين

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا