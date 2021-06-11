بإطلالة ناعمة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير





شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومحبيها صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات الصور "إنستجرام".وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وجاءت التعليقات كالاتي:جميلة – متألقة ديما – مشاء الله – قمر"، وظهرت ياسمين بإطلالة ناعمة حيث اعتمدت على مكياج خفيف أبرز جمال ملامحها.يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.