فرص للأمطار وشديد الحرارة.. بيان من الأرصاد حول طقس الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الظواهر الجوية:

- يتوقع خبراء الأرصاد ظهور نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



