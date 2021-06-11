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فرص للأمطار وشديد الحرارة.. بيان من الأرصاد حول طقس الجمعة
الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:16 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- يتوقع خبراء الأرصاد ظهور نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
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