الهلال الأحمر المصري يكشف تفاصيل قافلة "التضامن" للفلسطينيين

كشف رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، التفاصيل المتعلقة بإعلان الدكتور نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق قافلة مساعدات طبية وغذائية للأشقاء الفلسطينيين.





وقال "الناظر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن القافلة تم تجهيزها وتحركت في طريق الإسماعيلية وبعد ذلك تتوجه إلى معبر رفح لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.





وأضاف المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: "منذ بداية العدوان الأخير على القطاع والهلال الأحمر المصري يتواصل مع نظيره الفلسطيني من أجل تقييم الاحتياجات العاجلة، وبعدها بـ48 ساعة كان هناك مساعدات بتوجيه من القيادة السياسية في مصر والتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل مساعدة المرضى والجرحى".



