البنك العقاري: مبادرة الـ3% تشجع محدودي الدخل على امتلاك وحدة سكنية (فيديو)

قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3 % تهدف لتشجيع طبقة محدودي الدخل والمتوسطة على امتلاك وحدة سكينة.





وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن هذه المبادرة توفر على امتلاك وحدة سكنية بنفس القيمة الإيجارية، معقبًا: "بدل ما كنت بتدفع إيجار 1000 أو 2000 او 3000 أيجار، هتدفع هذا المبلغ كقسط لامتلاك شقتك وفقًا لهذه المبادرة".



