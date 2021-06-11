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"إحنا بنحبك".. هكذا عبرت نيللي كريم عن إعجابها بالنجم محمد صلاح

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت النجمة نيللى كريم، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها برفقة النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال تواجدهما فى أحد المدن الساحلية فى مصر، معربة عن حب الجميع للنجم محمد صلاح.

ونشرت نيللى صورتين لها مع صلاح، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "نحن نحب محمد صلاح"، 

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها الذين بادروا بترك التعليقات الإيجابية.

كان قد سبق وحرص لاعبو الجونة على التقاط الصور التذكارية مع نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، الذى تواجد بمدينة الجونة خلال قضائه إجازته فى مصر فى ظل فترة التوقف القائمة بعد انتهاء الموسم فى الدورى الإنجليزى.

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