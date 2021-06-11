أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة، تفاصيل لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى بعد ثورة 30 يونيو، قائلًا إنه كان مدعو لحديث أمام القوات المسلحة في أول لقاء له مع السيسي كان في 2 أكتوبر 2013.





وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقاء خاص مع برنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "السيسي في لقاءنا الأول بعد ثورة 30 يونيو بدا لي مقدامًا ومفكرًا وصاحب رؤية ومستمع جيد للغاية، وفاهم جيد للأوضاع مثلما كشفت الأيام".



