شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي في حوار ناري مع شوبير













كشف شريف إكرامي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، الأسباب التي دفعته لتفضيل عرض نادي بيراميدز.





وتحدث إكرامي في تصريحات تلفزيونية خلال حواره مع أحمد شوبير، عبر برنامج "في ملعب أون تايم": "تلقيت عرضاً من الإسماعيلي، واّخر من الدوري السعودي، بعد إعلان رحيلي للأهلي، ولكن فضلت الانتقال لبيراميدز ".





وتابع حارس المنتخب المصري:" فضلت بيراميدز لعدم وجود جمهور للنادي، بالاضافة إلى وجود خطة للنجاح وتحقيق الأهداف، كذلك حالة الاستقرار التي يعيشها النادي".





وأكد إكرامي:" أن فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان صريحا، وأبلغني من الجلسة الأولى، رفقة بعض اللاعبين الكبار صعوبة المشاركة بشكل أساسي".





وواصل: "بعدما أعلنت قراري بالرحيل سيد عبدالحفيظ تحدث معي وأبدي ضيقه أنني لم أفاتحه في الأمر قبل اتخاذ القرار، وكنت أظن أن قراري يرفع الحرج عن إدارة الأهلي ثم اكتشفت بعد ذلك أن هذا خلق نوع من الضغط ومعهم حق في ذلك".





وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد قرار الرحيل، فقال: "لم أرتب أوراقي حين اتخذت قرار الرحيل عن الأهلي لكن كنت أدرك أن هناك وقت كافي للتفاوض، وبعد أسبوع كانت هناك أندية تتواصل معي.



