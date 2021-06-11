كريم فهمى يكشف لـ "الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهته فى فيلم "ديدو"



أعرب الفنان كريم فهمى عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على فيلم "ديدو"، الذى تدور قصته حول عقلة الأصبع فى إطار من المغامرة والتشويق.





وكشف فهمى لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهته فى فيلم "ديدو"، حيث قال: "جميع مشاهد الفيلم كانت صعبة لأنه يعتمد على التخيل، فنحن نمثل مع الهواء، لذلك كانت المشاهد جميعها صعبة، والحمد لله لم اتصاب إلا إصابات خفيفة وسعيد جدا بهذه التجربة التى أعتبرها جديدة على مصر والشرق الأوسط".



يذكر أن فيلم ديدو من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.