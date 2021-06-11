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مستشار الرئيس: تطعيم 3 ملايين مواطن بلقاح فيروس كورونا (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن هناك إقبال متزايد على لقاح كورونا وتسجيل اللقاح على موقع الوزارة حاليًا، مؤكدًا أنه يرفع المناعة ويساعد على الحد من أعراض المرض.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تطعيم 3 مليون شخص بالفعل، ولم ترصد أي آثار جانبية حادة أو شديدة، متابعًا: "الآثار العادية إحمرار أو تورم أو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتكسير في الجسد، وهذه أعراض طبيعية".

وكشف عن أنه لا يتلقى التطعيم من يكون مصابًا بكورونا إلا بعد 3 أشهر من شفائه؛ لأنه المصاب يتكون لديه مناعة طبيعية ضد الفيروس.

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