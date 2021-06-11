شريف إكرامي يكشف حقيقة أزمتة مع المهدي سليمان









كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، سبب إلغاء اعجابه بالصفحات الخاصة بالنادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسر تصريحات المهدي سليمان حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.





وقال إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية مع أحمد شوبير:"حالة التعصب الشديدة التي ظهرت من الجماهير بعد أزمة رمضان صبحي مع النادي دعتني لإلغاء الإعجاب بصفحات النادي".





وأكمل تصريحاته: "انتمائي بالطبع للنادي الأهلي، ولكني لاعب في بيراميدز الاّن، ورحلت عن النادي الأحمر، وأنا مقتنع تماماً بقراري".





وحول تصريحات المهدي سليمان رد إكرامي " أغضبتني بشدة والعلاقة باتت رسمية بيننا رغم تقديمه اعتذاراً".





وتابع:" شعرت أن تصريحات المهدي لا تنال مني فقط ولكن غرضها تشتيت الفريق وهدم استقرار النادي وهذا لم يعجبني على الاطلاق".



