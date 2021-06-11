تشكيل إيطاليا المتوقع ضد تركيا في في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب تركيا اليوم الجمعة فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية بالجولة الأولي من دور المجموعات.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو الدولي بمدينة روما.





وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب إيطاليا كالتالي:





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما .

خط الدفاع: فلورينزي – كيلليني ــ ليوناردو بونوتشي– سبينازولا.

خط الوسط: جورجينو– باريلا– لوكاتيلي ـــ دومينيكو بيراردي.