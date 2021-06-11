Advertisements
تشكيل إيطاليا المتوقع ضد تركيا في في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)
الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:59 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب تركيا اليوم الجمعة فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية بالجولة الأولي من دور المجموعات.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو الدولي بمدينة روما.
وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب إيطاليا كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما .
خط الدفاع: فلورينزي – كيلليني ــ ليوناردو بونوتشي– سبينازولا.
خط الوسط: جورجينو– باريلا– لوكاتيلي ـــ دومينيكو بيراردي.
خط الهجوم: لورنزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي .
Advertisements