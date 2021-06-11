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ضياء السيد يشيد بأداء منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على أداء منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا، الذي أقيم أمس الخميس، وانتهى بفوز المنتخب الوطني بهدفين دون رد، بشكل ودي استعدادا لخوض منافسات  دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وأكد السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن المنتخب المصري الأوليمبي، نجح في تقديم مباراة مميزة أمام جنوب إفريقيا.

وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، أشرك عدة عناصر في مختلف المراكز للوقوف على مستواهم قبل خوض الأولمبياد.

واستكمل، "محمد صلاح نجم كبير وإضافة قوية إلى أي فريق، وآمل أن يتواجد مع اللاعبين في أولمبياد طوكيو، إلا أن القرار في يد إدارة نادي ليفربول والجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني يورجن كلوب".

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