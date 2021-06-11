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موعد أولى مباريات البرازيل في بطولة كوبا أمريكا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تتجه أنظار عشاق بطولة كوبا أمريكا إلى إستاد ماني جارينشا الوطني لمتابعة مباراة البرازيل وفنزويلا وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.
وكان من المقرر إقامة بطولة كوبا أمريكا في الصيف الماضي ولكن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيلها إلى العام الحالي.
وستواجه بطولة كوبا أمريكا صدام مع بطولة اليورو بسبب إقامة البطولتين في نفس التوقيت في منتصف يونيو الحالي.
وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة لكن اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) سحب ملف تنظيم المسابقة من البلدين، حيث تم استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بينما تم استبعاد كولومبيا بسبب الاحتجاجات السياسية في البلاد.
وأعلن الكونميبول أن البرازيل هي المقر الجديد والوحيد للبطولة التي تم تأجيلها بالفعل العام الماضي بسبب الوباء الذي ضرب أمريكا اللاتينية بشدة خلال 2021.
لكن البرازيل أيضا تعاني بشدة من جائحة كورونا مما دفع الحزب الاشتراكي وعمال المعادن للجوء إلى المحكمة العليا في البلاد لمنع إقامة البطولة في بلدهم.
كما هناك حالة من الريبة أيضا بين اللاعبين في حالة إقامة البطولة في موعدها، حيث أن نيمار ورفاقه في المنتخب البرازيلي سيواجهون فنزويلا في الافتتاح يوم الأحد المقبل في برازيليا.
وستستضيف البرازيل البطولة للمرة السادسة في تاريخها والثانية لها على التوالي بعد احتضان النسخة الأخيرة في 2019.
ومن المنتظر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة في البرازيل من الفترة من 13 يونيو الحالي حتى 10 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباراة البرازيل وفنزويلا يوم الأحد 13 يونيو 2021 على إستاد ماني جارينشا الوطني وذلك في افتتاح مباريات بطولة كوبا أمريكا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت السعودية والساعة الواحدة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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