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رضا عبدالعال: روقا الأفضل لتعويض رحيل ساسي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن مدى تأثير رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الزمالك، واللاعب القادر على تعويض رحيله.

وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن الزمالك لن يقف على رحيل ساسي مهما كانت قيمته الفنية، موضحاً أن إمام عاشور و محمد أشرف روقا، لديهم القدرة على تعويض رحيله.

وتابع، "فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد، وكان لابد من حسم هذا الملف مبكرا، خاصةً بعد تألق إمام عاشور حينما حصل على الفرصة أثناء إيقاف ساسي، ورغبة اللاعب كانت واضحة بشكل كبير، ولم تكن لديه النية في الإستمرار".

واستكنلغ، محمد أشرف روقا هو الأفضل لتعويض رحيل فرجاني ساسي وليس محمود عبد العزيز، لأن الأول قدم آداءً مميزاً في مباراة الجونة رغم انتهائها بالتعادل السلبي ولم يحصل على فرصته الكافية منذ عودته من الإعارة".

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