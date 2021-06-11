إيساف يطرح أغنية جديدة إهداء لروح الفنان سمير غانم





طرح المطرب إيساف أغنية جديدة بعنوان "سيرة حلوة"، إهداء للفنان الكبير الراحل سمير غانم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر أحمد شعتوت، والكليب من إخراج طارق حسين.





وتقول كلمات الأغنية: "اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر..اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة"، وعلق علي الفيديو قائلا: "إهداء إلى تاريخ الفنان اللى ياما سنين وسنين أدخل البسمة في بيوتنا كلنا سمير غانم.. إهداء من القلوب الي حبيب القلوب".





يذكر أن النجم سمير غانم، رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة ، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.