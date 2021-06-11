تصريحات نارية من شريف إكرامي حول إنتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كشف شريف إكرامى، حارس نادي بيراميدز، أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبى لم يتأثر بالرحيل عن النادي الأهلى ومستواه في تزايد والدليل أرقامه مع الفريق وكرة القدم دائما تعترف بالأرقام.





وصرح شريف إكرامى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم": "البعض من اللاعبين القدامى يزايدون على مواقفى ولديهم مواقف مخزية مع الأهلى صاحب الفضل عليهم".





وزاد: "رمضان غير متأثر برحيله عن النادي الأهلى نهائيا ومستواه لم يتأثر، بل في طريقه للتألق وهو كابتن المنتخب الأوليمى وسيظهر مع مشروع نادي بيراميدز القادم بقوة".





وأضاف:" أن أي مشروع لايمكنه النجاح في نفس توقيت إعلانه بالطبع يحتاج إلى الكثير من المجهود والصبر والدعم من إدارة النادي".





وتابع: "مش عارف هرجع الأهلى امتى والحديث عن ترشيحى لأكون في مجلس إدارته أو في إدارة الكرة شيء أسعدنى، ولم أقرر الاعتزال ويوم ماهحس إنى مش قادر وبدأت أشعر بقلة شغف بلعب الكرة بالتأكيد سأعلن الاعتزال".





وأشار حارس بيراميدز:" أنه ليس له أي علاقة بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، وأوضح أنه صاحب القرار الوحيد في الانتقال إلى اي فريق".



