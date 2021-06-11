بدأ العد التنازلي.. تعرف على موعد بطولة كوبا أمريكا 2021





حسم اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) قراره بإقامة بطولة كوبا أمريكا في البرازيل وجاء هذا القرار وذلك على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا في الأرجنتين، حيث كان قد تم تأجيل البطولة عاما واحدا بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في عام 2020.

ومن المقرر في هذه النسخة أن تحصل كل دولة على أربعة ملايين دولار على الأقل بينما سيحصل البطل الفائز عشرة ملايين دولار وذلك وفقا لما أعلنه الكونميبول.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة لكن تم سحب ملف تنظيم المسابقة من البلدين، حيث شهدت كولومبيا مجموعة من المظاهرات خلال الفترة الماضية مما جعل الحكومة الكولومبية تطلب تأجيل البطولة إلى نوفمبر المقبل إلا أن الكونميبول رفض ذلك الأمر بشكل نهائي خلال الفترة الماضية وتم نقل البطولة بعد ذلك إلى الأرجنتين التي تم استبعادها هي الأخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما أعلنت قطر اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، حيث أعلن الأمين العام للكونميبول انسحاب كلا من استراليا وقطر من البطولة هذا العام.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في يونيو المقبل الذي يتعارض مع جدول مباريات المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في 13 يونيو الحالي حتى 10 يوليو المقبل بمواجهة البرازيل وفنزويلا على إستاد ماني جارينشا الوطني.



