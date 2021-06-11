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أوسيم يواجه الصيد لحسم تذكرة البقاء بالقسم الثالث

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:54 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تختتم السبت، مباريات القسم الثالث بالمجموعة الخامسة، بإقامة أهم مباراة فى المجموعة، والتي ستحدد الفريق الذى سيستمر بالقسم الثالث للموسم القادم والتي ستحدد الهابط الرابع للقسم الرابع، والذي سيرافق أكتوبر وجينيس والصف، حيث يستضيف أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، على ملعب نادي نجوم المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر.

مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الفريقان للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل البقاء بالقسم الثالث للموسم القادم.

أوسيم بقيادة عاطف عبد العظيم، يدخل المباراة متعشاً بفوزين متتالياً امام الصف بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون، والأخير والمثير خارج الديار امام المعادي بثلاث أهداف مقابل هدفين، بهاتريك ياسر عبد المنعم (صاروخ) وهدفي لبدر إبراهيم ومروان سكر. يسعى الفريق للفوز بهذه المباراة من أجل إسعاد جماهير أوسيم، والتى تنتظر صافرة النهاية، ويعتمد الفريق على نجمه وهدافه اللاعب ياسر عبد المنعم (صاروخ) صاحب ال14 هدف والحارس طلعت مصطفي (شرارة) وايمن ربيع وعمر شعبان والعديد من النجوم.

بينما يدخل الصيد، بقيادة أحمد أوشي، المباراة متعشاً بفوزه الأخير على ملعبه امام أكتوبر بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد سيف في الدقيقة 47 من الشوط الأول. ويعتمد الصيد على العديد من نجومه أبرزهم محمد سيف وأدهم ياسر ومحي الخولي والحارس يوسف عبد الحي والعديد من النجوم.

مباراة شعارها لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط والبقاء بالقسم الثالث.

يذكر أن مباراة الدور الأول، انتهت بفوز أوسيم بهدف دون مقابل سجله اللاعب ياسر عبد المنعم (صاروخ) من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي الصيد.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 81 نقطة
2- كاسكادا 53 نقطة
3- المعادي 48 نقطة
4- القومي 48 نقطة
5- أبو النمرس 45 نقطة
6- مستقبل وطن 40 نقطة
7- جولدي 38 نقطة
8- البدرشين 35 نقطة
9- حلوان العام 34 نقطة
10- العياط 34 نقطة
11- بشتيل 32 نقطة
12- الصيد 29 نقطة
13- أوسيم 28 نقطة
14- الصف 26 نقطة
15- جينيس 25 نقطة
16- أكتوبر 24 نقطة

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