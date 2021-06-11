وسائل إعلام أمريكية: مخاوف من حصول إيران على أقمار اصطناعية

كشف إعلام أمريكي، أن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام متطور للأقمار الاصطناعية.





وأفادت قناة العربية، أن وسائل الإعلام الأمريكية، أشارت إلى أن الأقمار الاصطناعية المتطورة ستمكن إيران من مراقبة أهداف عسكرية.





وتابعت أن الأقمار الاصطناعية المتطورة ستعزز قدرات إيران التجسسية.



