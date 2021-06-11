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وسائل إعلام أمريكية: مخاوف من حصول إيران على أقمار اصطناعية
الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:58 ص
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كشف إعلام أمريكي، أن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام متطور للأقمار الاصطناعية.
وأفادت قناة العربية، أن وسائل الإعلام الأمريكية، أشارت إلى أن الأقمار الاصطناعية المتطورة ستمكن إيران من مراقبة أهداف عسكرية.
وتابعت أن الأقمار الاصطناعية المتطورة ستعزز قدرات إيران التجسسية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم، تسعى الولايات المتحدة إلى عقد صفقة مع طهران لمنع حصولها على سلاح نووي، ولكن حتى الآن لم يُعلن رسميا عن أي تقدم في هذا الملف.
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