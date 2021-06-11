أيتن عامر تعتذر لعفاف شعيب بعد هجومها عليها بسبب تصريح "غسل المواعين"





عبرت الفنانة آيتن عامر، عن استيائها من تصريح الفنانة عفاف شعيب التي قالت خلاله: "إن اللي يغسل مواعين لمراته ميبقاش راجل".





خلال لقائها ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا كأم مطحونة بين الشغل وتفاصيل ومسئوليات الأولاد والبيت حسيت إن دي ضغطة كبيرة علينا".





وأكدت: " تصريح عفاف شغيب استفزني وانفعلت انفعالًا غير مبرر عليها.. و حسيت أنها زعلت فبعتذر لها".