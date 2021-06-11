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أيتن عامر تعتذر لعفاف شعيب بعد هجومها عليها بسبب تصريح "غسل المواعين"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
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عبرت الفنانة آيتن عامر، عن استيائها من تصريح الفنانة عفاف شعيب التي قالت خلاله: "إن اللي يغسل مواعين لمراته ميبقاش راجل".

خلال لقائها ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا كأم مطحونة بين الشغل وتفاصيل ومسئوليات الأولاد والبيت حسيت إن دي ضغطة كبيرة علينا".

وأكدت: "تصريح عفاف شغيب استفزني وانفعلت انفعالًا غير مبرر عليها.. وحسيت أنها زعلت فبعتذر لها".


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