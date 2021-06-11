Advertisements

رضا عبد العال: باتشيكو وكارتيرون لا يصلحان لتدريب الزمالك

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements




انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للأبيض.

وأكد عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن المدربين لا يصلحان لتدريب الزمالك.

وتابع، " كارتيرون و باتشيكو معندهمش أي فكرة، ولا أفهم السبب الذي دفع إدارة النادي لعودة باتشيكو، خاصة بعد هروبه في فترة مجلس مرتضى منصور".

واستكمل، " كما أنني لا أعلم سبب عودة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى قيادة نادي الزمالك في المجلس السابق بقيادة عماد عبد العزيز ، عقب تخليه عن الفريق وهروبه إلى التعاون السعودي".

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 11 ساعة

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 12 ساعة

"إحنا بنحبك".. هكذا عبرت نيللي كريم عن إعجابها بالنجم محمد صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 755 إصابة جديدة بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا