رضا عبد العال: باتشيكو وكارتيرون لا يصلحان لتدريب الزمالك

















انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للأبيض.





وأكد عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن المدربين لا يصلحان لتدريب الزمالك.





وتابع، " كارتيرون و باتشيكو معندهمش أي فكرة، ولا أفهم السبب الذي دفع إدارة النادي لعودة باتشيكو، خاصة بعد هروبه في فترة مجلس مرتضى منصور".



