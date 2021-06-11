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تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) على النايل سات
الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:23 ص
محمد نادر
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ينتظر عشاق الكرة العالمية موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، والمقرر لها الجمعة الحادي عشر من يونيو الجاري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب تورينو الأوليمبي بين منتخبي ايطاليا وتركيا.
وبعد تفشي وباء فيروس كورونا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامتها في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، بدلاً من إقامتها في الفترة مابين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا قسمت على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.
جدير بالذكر أن هذه المره ستكون المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات بعد نسخة فرنسا 2016
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأوروبية على النحو التالي:
* المجموعة الأولى : إيطاليا و تركيا و ويلز و سويسرا
* المجموعة الثانية : بلجيكا و فنلندا و روسيا و الدانمارك
* المجموعة الثالثة : أوكرانيا و هولندا و النمسا و مقدونيا الشمالية
* المجموعة الرابعة : إنجلترا و كرواتيا و التشيك و اسكتلندا
* المجموعة الخامسة : إسبانيا و السويد و بولندا و سلوفاكيا
* المجموعة السادسة : ألمانيا و فرنسا و البرتغال و المجر
ومن المقرر أن تنقل البطولة عبر الأقمار الصناعية التالية: نايل سات، يوتلسات، أسترا، هوتبيرد، إنتلسات، هيلاس، هيسباسات، عاموس، ثور، بدر، عربسات، الياه سات، تركسات. بإستخدام الترددات القادمة.
واليكم ترددات القنوات الفضائيه الناقلة لكأس أمم أوروبا 2020.
M6 HD Switzerland
Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD
W9 HD Switzerland
Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD
ZDF Germany
Astra 19.2°E – 11954 H 27500 SD
Astra 19.2°E – 11361 V 22000 HD
BETFRED TV (TTV) – CISCO 4
Astra 4.8°E -12418 H 27500_PowerVu
Rai Uno HD Italia
Eutelsat 5°W -11675 H 30000
Eutelsat 5°W -11179 V 30000
Rai 2 HD Italia
Eutelsat 5°W -11675 H 30000
Eutelsat 5°W -11179 V 30000
TVE LA 1 HD Espana
Hispasat 30°W- 11300 H 30000
Hispasat 30°W- 11220 H 30000
Cuatro HD Espana
Hispasat 30°W- 12548 H 29600
Hispasat 30°W- 12668 V 30000
Telecinco HD Espana
Hispasat 30°W- 12548 H 29600
Hispasat 30°W- 12668 V 30000
CBC Sport HD Azerbaycan
AzerSpace 46°E – 11134 H 27500_Biss
IRIB Varzesh Iran
Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss
IRIB TV3 HD Iran
Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss
TV Varzish HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss
Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss
TVP HD Poland
Hotbird 13°E – 11179 H 27500
Hotbird 13°E – 10834 V 27500
Hotbird 13°E – 10719 V 27500
Rai HD Italy
HotBird 13°E – 11766 V 29900
HotBird 13°E – 10992 V 27500
Canale 5 Italy
Hotbird 13°E – 11432 V 29900
Hotbird 13°E – 11919 V 29900
Canale 20 Italy
Hotbird 13°E – 11432 V 29900
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