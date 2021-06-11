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تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) على النايل سات

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر عشاق الكرة العالمية موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، والمقرر لها الجمعة الحادي عشر من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب تورينو الأوليمبي بين منتخبي ايطاليا وتركيا.

وبعد تفشي وباء فيروس كورونا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامتها في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، بدلاً من إقامتها في الفترة مابين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020.

ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا قسمت على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.

جدير بالذكر أن هذه المره ستكون المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات بعد نسخة فرنسا 2016

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأوروبية على النحو التالي:
* المجموعة الأولى : إيطاليا و تركيا و ويلز و سويسرا
* المجموعة الثانية : بلجيكا و فنلندا و روسيا و الدانمارك
* المجموعة الثالثة : أوكرانيا و هولندا و النمسا و مقدونيا الشمالية
* المجموعة الرابعة : إنجلترا و كرواتيا و التشيك و اسكتلندا
* المجموعة الخامسة : إسبانيا و السويد و بولندا و سلوفاكيا
* المجموعة السادسة : ألمانيا و فرنسا و البرتغال و المجر



ومن المقرر أن تنقل البطولة عبر الأقمار الصناعية التالية: نايل سات، يوتلسات، أسترا، هوتبيرد، إنتلسات، هيلاس، هيسباسات، عاموس، ثور، بدر، عربسات، الياه سات، تركسات. بإستخدام الترددات القادمة.

 واليكم ترددات القنوات الفضائيه الناقلة لكأس أمم أوروبا 2020.
M6 HD Switzerland

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD

W9 HD Switzerland

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD

ZDF Germany

Astra 19.2°E – 11954 H 27500 SD
Astra 19.2°E – 11361 V 22000 HD
BETFRED TV (TTV) – CISCO 4
Astra 4.8°E -12418 H 27500_PowerVu

Rai Uno HD Italia

Eutelsat 5°W -11675 H 30000
Eutelsat 5°W -11179 V 30000

Rai 2 HD Italia

Eutelsat 5°W -11675 H 30000
Eutelsat 5°W -11179 V 30000

TVE LA 1 HD Espana

Hispasat 30°W- 11300 H 30000

Hispasat 30°W- 11220 H 30000

Cuatro HD Espana

Hispasat 30°W- 12548 H 29600
Hispasat 30°W- 12668 V 30000

Telecinco HD Espana

Hispasat 30°W- 12548 H 29600
Hispasat 30°W- 12668 V 30000

CBC Sport HD Azerbaycan

AzerSpace 46°E – 11134 H 27500_Biss

IRIB Varzesh Iran

Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss

IRIB TV3 HD Iran

Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss

TV Varzish HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss
Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss

TVP HD Poland
Hotbird 13°E – 11179 H 27500
Hotbird 13°E – 10834 V 27500
Hotbird 13°E – 10719 V 27500

Rai HD Italy
HotBird 13°E – 11766 V 29900
HotBird 13°E – 10992 V 27500

Canale 5 Italy
Hotbird 13°E – 11432 V 29900
Hotbird 13°E – 11919 V 29900

Canale 20 Italy
Hotbird 13°E – 11432 V 29900

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