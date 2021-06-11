تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) على النايل سات





ينتظر عشاق الكرة العالمية موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، والمقرر لها الجمعة الحادي عشر من يونيو الجاري.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب تورينو الأوليمبي بين منتخبي ايطاليا وتركيا.





وبعد تفشي وباء فيروس كورونا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامتها في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، بدلاً من إقامتها في الفترة مابين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020.





ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا قسمت على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.





جدير بالذكر أن هذه المره ستكون المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات بعد نسخة فرنسا 2016





وجاءت مجموعات كأس الأمم الأوروبية على النحو التالي:

* المجموعة الأولى : إيطاليا و تركيا و ويلز و سويسرا

* المجموعة الثانية : بلجيكا و فنلندا و روسيا و الدانمارك

* المجموعة الثالثة : أوكرانيا و هولندا و النمسا و مقدونيا الشمالية

* المجموعة الرابعة : إنجلترا و كرواتيا و التشيك و اسكتلندا

* المجموعة الخامسة : إسبانيا و السويد و بولندا و سلوفاكيا

* المجموعة السادسة : ألمانيا و فرنسا و البرتغال و المجر













ومن المقرر أن تنقل البطولة عبر الأقمار الصناعية التالية: نايل سات، يوتلسات، أسترا، هوتبيرد، إنتلسات، هيلاس، هيسباسات، عاموس، ثور، بدر، عربسات، الياه سات، تركسات. بإستخدام الترددات القادمة.





واليكم ترددات القنوات الفضائيه الناقلة لكأس أمم أوروبا 2020.

M6 HD Switzerland





Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD





W9 HD Switzerland





Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD





ZDF Germany





Astra 19.2°E – 11954 H 27500 SD

Astra 19.2°E – 11361 V 22000 HD

BETFRED TV (TTV) – CISCO 4

Astra 4.8°E -12418 H 27500_PowerVu





Rai Uno HD Italia





Eutelsat 5°W -11675 H 30000

Eutelsat 5°W -11179 V 30000





Rai 2 HD Italia





Eutelsat 5°W -11675 H 30000

Eutelsat 5°W -11179 V 30000





TVE LA 1 HD Espana





Hispasat 30°W- 11300 H 30000





Hispasat 30°W- 11220 H 30000





Cuatro HD Espana





Hispasat 30°W- 12548 H 29600

Hispasat 30°W- 12668 V 30000





Telecinco HD Espana





Hispasat 30°W- 12548 H 29600

Hispasat 30°W- 12668 V 30000





CBC Sport HD Azerbaycan





AzerSpace 46°E – 11134 H 27500_Biss





IRIB Varzesh Iran





Badr 26°E -11881 H 27500_Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss





IRIB TV3 HD Iran





Badr 26°E -11881 H 27500_Biss

Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss





TV Varzish HD Tajikistan





NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss

Yahsat 52°E – 11785 H 27500_Biss





TVP HD Poland

Hotbird 13°E – 11179 H 27500

Hotbird 13°E – 10834 V 27500

Hotbird 13°E – 10719 V 27500





Rai HD Italy

HotBird 13°E – 11766 V 29900

HotBird 13°E – 10992 V 27500





Canale 5 Italy

Hotbird 13°E – 11432 V 29900

Hotbird 13°E – 11919 V 29900





Canale 20 Italy