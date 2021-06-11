Advertisements

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


ينتظر عشاق الكرة العالمية موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، والمقرر لها الجمعة الحادي عشر من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب تورينو الأوليمبي بين منتخبي ايطاليا وتركيا.

وبعد تفشي وباء فيروس كورونا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامتها في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، بدلاً من إقامتها في الفترة مابين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020.

ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا قسمت على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.

جدير بالذكر أن هذه المره ستكون المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات بعد نسخة فرنسا 2016

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأوروبية على النحو التالي:
* المجموعة الأولى : إيطاليا و تركيا و ويلز و سويسرا
* المجموعة الثانية : بلجيكا و فنلندا و روسيا و الدانمارك
* المجموعة الثالثة : أوكرانيا و هولندا و النمسا و مقدونيا الشمالية
* المجموعة الرابعة : إنجلترا و كرواتيا و التشيك و اسكتلندا
* المجموعة الخامسة : إسبانيا و السويد و بولندا و سلوفاكيا
* المجموعة السادسة : ألمانيا و فرنسا و البرتغال و المجر

واليكم ترددات القنوات الفضائيه الناقلة لكأس أمم أوروبا 2020.
تردد قناة بي ان ماكس نايل سات :

التردد : 11013 / 12604 .
الاستقطاب : افقي .
معدل الترميز : 27500 .
معامل تصحيح الخطأ : 2/3
تردد قناة بي ان ماكس سهيل سات :

التردد : 11623 / 11585 .
الاستقطاب : عمودي
معدل الترميز : 27500 .
معامل تصحيح الخطأ : 2/3 .

أخبار تهمك

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 755 إصابة جديدة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 16 ساعة

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا