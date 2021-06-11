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تعرف على جدول مواعيد مباريات مجموعة الموت في يورو 2020

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يترقب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم على موعد مع منافسة نارية في المجموعة السادسة بالنسخة المقبلة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي يطلق عليها مجموعة الموت حيث تضم منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم 2018، ومنتخب البرتغال المتوج بالنسخة الأخيرة من أمم أوروبا عام 2016، ومنتخب ألمانيا الأكثر تتويجا باللقب في القارة العجوز برصيد 3 ألقاب، بالإضافة إلى منتخب المجر.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" خلال الفترة من 11 يونيو الجارى حتى 11 يوليو المقبل.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"  أبرز المعلومات عن مجموعة الموت في يورو 2020 كالآتي :-

تتفتح مجموعة الموت لقائتها يوم 15 يونيو المقبل، حيث يواجه منتخب المجر نظيره البرتغال في المباراة الافتتاحية للمجموعة، بينما يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره ألمانيا في نفس اليوم. 

يوم 19 يونيو، يواجه منتخب المجر منافسه منتخب فرنسا ،بينما يواجه منتخب البرتغال نظيره ألمانيا. 

يوم 23 يونيو،  يواجه منتخب البرتغال نظيره فرنسا، بينما يواجه منتخب ألمانيا نظيره المجر.

يشارك منتخب ألمانيا في البطولة للمرة الـ13 وحصد اللقب 3 مرات سابقا، بينما يشارك منتخب فرنسا في البطولة للمرة العاشرة وحصد اللقب مرتين سابقتين

ويحتل منتخب البرتغال ثالث أكثر المشاركين في المجموعة برصيد  ثماني مرات، وحصد اللقب النسخة الماضية 2016 ، بيتما يشارك منتخب المجر في اليورو للمرة الرابعة وأبرز إنجازات برونزية نسخة 1964.

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