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أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بتجديد عقد فاران

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني حريص جداً على استمرار نجم دفاع الفريق الفرنسي رافائيل فاران الذي ينتهي عقده في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة Okdiario الإسبانية بأن المدير الفني الإيطالي طلب من إدارة الملكي العمل على تجديد النجم الفرنسي البالغ من العمر 28 عاماً.

وأكد الإعلامي جوزيب بيدريرول أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن فاران سيرحل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسوف يسعون للحصول على 60 مليون يورو مقابل بيعه.

وأشار جوزيب بيدريرول إلى أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين استفسروا عن وضع فاران مع الميرينجي.

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