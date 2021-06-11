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نيمار يعرقل رحيل مبابي إلى ريال مدريد
الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:38 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي أثار الجدل بشأن مصير نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في صيف عام 2022.
ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات الخليفي شديدة اللهجة منذ عدة أيام التي قال فيها:" سأكون واضحاً، كيليان مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان ولن نبيعه أبداً، مبابي لن يتركنا ولن يرحل مجاناً".
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار اشترط على باريس سان جيرمان عدم بيع مبابي أثناء مفاوضات تجديد عقده.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن يوم 8 مايو الماضي عن تجديد عقد نيمار حتى صيف 2025 وهذا ما يفسر لهجة الخليفي القاسية في تصريحاته بشأن مبابي.
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