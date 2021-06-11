سامو زين يطرح أحدث كليباته "حبيتو"

طرح المطرب سامو زين كليب "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





وسبق وأن قدم زين الأغنية فى عيد الحب الماضى، قبل أن يطرحها على طريقة الفيديو كليب.





ويجدد سامو زين تعاونه في الأغنية مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.



