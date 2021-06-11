رونالدو مرشح بديل لسانشو في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي جادون سانشو بروسيا دورتموند الألماني يعتبر أحد أهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مانشستر يونايتد حدد 3 بدلاء في حالة فشله في التعاقد مع سانشو.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يضع ضمن خياراته كالوم هودسون أودوي نجم تشيلسي الإنجليزي وعثمان ديمبيلي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند على إستعداد لبيع سانشو ولكن مقابل 95 مليون يورو علماً بأن النجم الإنجليزي كان قريبا جداً من الشياطين الحمر في الصيف الماضي.



