Advertisements

رونالدو مرشح بديل لسانشو في مانشستر يونايتد

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي جادون سانشو بروسيا دورتموند الألماني يعتبر أحد أهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مانشستر يونايتد حدد 3 بدلاء في حالة فشله في التعاقد مع سانشو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يضع ضمن خياراته كالوم هودسون أودوي نجم تشيلسي الإنجليزي وعثمان ديمبيلي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند على إستعداد لبيع سانشو ولكن مقابل 95 مليون يورو علماً بأن النجم الإنجليزي كان قريبا جداً من الشياطين الحمر في الصيف الماضي.

أخبار تهمك

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 755 إصابة جديدة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يعرقل رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالتردد.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

10:08 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا