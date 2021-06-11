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يوفنتوس يتحرك لاستعادة لاعبه من برشلونة في الصيف

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو يوفنتوس الإيطالي لاستعادة لاعبهم السابق النجم البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

خطة يوفنتوس لإستعادة بيانيتش في الصيف 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسؤولي يوفنتوس الإيطالي يرغبوا في ضم بيانيتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لتعزيز خط الوسط، في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يُفكر في ضم بيانيتش حتى مع التعاقد مع لوكاتيلي هدف السيدة العجوز الأول في الصيف، لتدعيم خط وسط الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حال رفض مسؤولو برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا عرض يوفنتوس الإيطالي لضم بيناتيش سيلجأ يوفنتوس لطلب التعاقد مع لوكاتيلي.

الجدير بالذكر أن بيانيتش كان قد إنضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في الصيف الماضي، في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو.

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