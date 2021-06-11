Advertisements
كونتي يكشف أسباب رفضه تولى مهمة تدريب توتنهام
الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:08 ص
علي خلاف
Advertisements
تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، عن الأسباب التي أدت إلى رفضه مهمة تولى القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الفترة الأخيرة.
تصريحات كونتي
وقال المدرب الإيطالي كونتي في حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "دعوني أقول إنه إذا كانت مشكلتي أو شغلي الشاغل هو الأموال".
وتابع كونتي: "كان بإمكاني في السابق أن أبقى كما أنا، وأتقبل التنازلات وأوافق على التجديد، لكني أنظر إلى المشروع وأفضل البقاء في المنزل إذا لم أقتنع به".
وأتم المدرب الإيطالي: "بشكل عام أنا أحب التحديات، وأظهرت أنني أتقبل الكثير منها، لكن إذا تواجد شيء لم أقتنع به، أفضل أن أقول شكرًا".
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن مسؤولي توتنهام هوتسبير بصدد التعاقد مع باولو فونسيكا، مدرب روما الذي تم إقالته من تدريب ذئاب العاصمة.
Advertisements