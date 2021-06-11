كونتي يكشف أسباب رفضه تولى مهمة تدريب توتنهام









تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، عن الأسباب التي أدت إلى رفضه مهمة تولى القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الفترة الأخيرة.





تصريحات كونتي





وقال المدرب الإيطالي كونتي في حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "دعوني أقول إنه إذا كانت مشكلتي أو شغلي الشاغل هو الأموال".





وتابع كونتي: "كان بإمكاني في السابق أن أبقى كما أنا، وأتقبل التنازلات وأوافق على التجديد، لكني أنظر إلى المشروع وأفضل البقاء في المنزل إذا لم أقتنع به".





وأتم المدرب الإيطالي: "بشكل عام أنا أحب التحديات، وأظهرت أنني أتقبل الكثير منها، لكن إذا تواجد شيء لم أقتنع به، أفضل أن أقول شكرًا".



