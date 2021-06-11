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نجم برشلونة السابق يكشف موقفه من تدريب البرسا
الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:39 ص
غدير أحمد
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علق تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول للسد القطري، جاهزيته لتولي القيادة فريقه السابق برشلونة، حيث كان من أبرز المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان، قبل أن تستقر الإدارة علي بقاءه.
وأكد تشافي عبر تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فإن دائمًا في الميركاتو، وأريد أن أوضح أنني أشعر بالجاهزية لقيادة برشلونة، حتى لو قالت الصحافة غير ذالك".
وتابعت:"لم التقي مع لابورتا منذ 3 أو 4 أشهر، وقرر أن أفضل شيء هو استمرار كومان، ويجب أن نحترم القرار، ولدي علاقة جيدة جدًا معه".
وأضاف: "خلال الإنتخابات الرئاسية، قررت الابتعاد عن أي ترشيح، وتحدثت وقتها مع فونت ولابورتا وأوضحت لهما أنني لن أضع نفسي مع أي مرشح".
وأكمل:"ولقد شرحت لهما فكرتي حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها برشلونة في المستقبل".
وأتم:"لا أعرف متى سأصل لمقعد المدير الفني لبرشلونة، ولست في عجلة من أمري. أنا مستعد والحقيقة أنني لم أتخيل أن أتلقى عرضين حتى الآن لتدريب الفريق".
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