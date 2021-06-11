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نجم برشلونة السابق يكشف موقفه من تدريب البرسا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق تشافي هيرنانديز المدير الفني  للفريق الكروي الأول للسد القطري، جاهزيته لتولي القيادة فريقه السابق برشلونة، حيث كان من أبرز المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان، قبل أن تستقر الإدارة علي بقاءه.


وأكد تشافي عبر تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فإن دائمًا في الميركاتو، وأريد أن أوضح أنني أشعر بالجاهزية لقيادة برشلونة، حتى لو قالت الصحافة غير ذالك".


وتابعت:"لم التقي مع لابورتا منذ 3 أو 4 أشهر، وقرر أن أفضل شيء هو استمرار كومان، ويجب أن نحترم القرار، ولدي علاقة جيدة جدًا معه".

وأضاف: "خلال الإنتخابات الرئاسية، قررت الابتعاد عن أي ترشيح، وتحدثت وقتها مع فونت ولابورتا وأوضحت لهما أنني لن أضع نفسي مع أي مرشح".


وأكمل:"ولقد شرحت لهما فكرتي حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها برشلونة في المستقبل".


وأتم:"لا أعرف متى سأصل لمقعد المدير الفني لبرشلونة، ولست في عجلة من أمري. أنا مستعد والحقيقة أنني لم أتخيل أن أتلقى عرضين حتى الآن لتدريب الفريق".

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