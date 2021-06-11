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موقف أفشه من المشاركة أمام الترجي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستمر محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية، للتعافي من الإصابة الأخيرة تعرض لها، لمحاولة اللحاق بمباراة الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.
 
وتعرض قفشة للإصابة بالتواء في الكاحل، خلال مباراة نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا الفوز الذي حققه النادي الأهلي، يتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه، بعد غياب دام 7 سنوات، عن القلعة الحمراء، بعد آخر بطولة حققها الفريق الأحمر، على نظيره الصفاقسي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


ويترقب النادى الأهلى مواجهة صعبة أمام الترجى التونسى فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام يوم 19 يونيو الجارى. 


وصرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى، "فإن فرص لحاق أفشة بمواجهة الترجى مرجحة للغاية، إذ يسير اللاعب بشكل جيد خلال أداء البرنامج التأهيلى والعلاجى".


وأضاف:"عقب الإصابة التى تعرض لها محمد مجدي أفشة وهو يبذل أقصى ما لديه من فى برنامجه العلاجى، من المشاركة فى لقاء الترجي، وبالوقت الحالى هناك تحسن كبير فى حالته ويستطيع العودة بشكل تدريجى للتدريبات مع الفريق".

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