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موقف أفشه من المشاركة أمام الترجي
الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:39 ص
غدير أحمد
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يستمر محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية، للتعافي من الإصابة الأخيرة تعرض لها، لمحاولة اللحاق بمباراة الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.
وتعرض قفشة للإصابة بالتواء في الكاحل، خلال مباراة نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبهذا الفوز الذي حققه النادي الأهلي، يتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه، بعد غياب دام 7 سنوات، عن القلعة الحمراء، بعد آخر بطولة حققها الفريق الأحمر، على نظيره الصفاقسي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويترقب النادى الأهلى مواجهة صعبة أمام الترجى التونسى فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام يوم 19 يونيو الجارى.
وصرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى، "فإن فرص لحاق أفشة بمواجهة الترجى مرجحة للغاية، إذ يسير اللاعب بشكل جيد خلال أداء البرنامج التأهيلى والعلاجى".
وأضاف:"عقب الإصابة التى تعرض لها محمد مجدي أفشة وهو يبذل أقصى ما لديه من فى برنامجه العلاجى، من المشاركة فى لقاء الترجي، وبالوقت الحالى هناك تحسن كبير فى حالته ويستطيع العودة بشكل تدريجى للتدريبات مع الفريق".
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