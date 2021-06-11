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كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بضم نجم الوداد المغربي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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رشح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، وليد الكرتى لاعب فريق الوداد المغربى، للانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية 

ووفقا لما أشارات إليه بعض المصادر إلى مجلس إدارة الفارس الأبيض ثم أبدى إعجابه الشديد بأداء اللاعب، وتفكر في التوقيع معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، اذ ترى فيه إجادة اللعب في جميع مراكز خط الوسط. 

وطلب كارتيرون سرعة التحرك للتفاوض مع مع إدارة الوداد المغربى، من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.

وتأتى رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون فى الحصول على خدمات وليد الكرتى، بعد ساعات من تعثر مفاوضات القلعة البيضاء مع فرجانى ساسى فى ملف تجديد عقده.

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