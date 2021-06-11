كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بضم نجم الوداد المغربي

رشح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، وليد الكرتى لاعب فريق الوداد المغربى، للانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية





ووفقا لما أشارات إليه بعض المصادر إلى مجلس إدارة الفارس الأبيض ثم أبدى إعجابه الشديد بأداء اللاعب، وتفكر في التوقيع معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، اذ ترى فيه إجادة اللعب في جميع مراكز خط الوسط.





وطلب كارتيرون سرعة التحرك للتفاوض مع مع إدارة الوداد المغربى، من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.



