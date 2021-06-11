بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

حسم أحمد سيد "زيزو"، جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، موقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر إلى أن"زيزو" قرر عدم التجديد لولاية أخرى في صفوف القلعة البيضاء مؤكداً مغادرته للفريق بنهاية الموسم الجاري.





ويرغب"زيزو" في خوض تجربة الاحتراف والانتقال إلى أحد الأندية الخليجية،وأبلغ اللاعب بعض المقربين منه من اللاعبين برفضه فكرة الاستمرار فى الموسم الجديد.



