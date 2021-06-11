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تعرف على طلب الأهلي من المنتخب الأولمبي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تقدم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بطلب رسمي لنظيره في المنتخب الأولمبي من أجل الاحتفاظ  بنجمه طاهر محمد طاهر وعدم عودته مع المنتخب الأولمبي من أجل خوض مواجهة جنوب أفريقيا الثانية. 
ويرغب الجهاز الفني للأهلي في الاحتفاظ بمحمد طاهر وعدم مشاركته مع المنتخب الأولمبي وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات في إصابته.
يذكر أن طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال الفترة الماضية قبل أن يتعافى من الإصابة ويصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.
ويعد طاهر محمد طاهر من العناصر الهامة والأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني الجنوب أفريقي في مركز الجناح الأيسر.

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