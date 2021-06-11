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نجم الأهلي السابق يقترب من الانتقال إلى صفوف بيراميدز

الجمعة 11/يونيو/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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بات حسين السيد لاعب النادي الأهلي السابق، وطلائع الجيش والمعار فى الوقت الحالي إلى نادي الإسماعيلي، قريب من التواجد داخل نادي بيراميدز خلال منافسات الموسم المقبل، فى ظل المستويات التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة رفقة الدراويش، إضافة إلى استقرار إدارة الفريق السماوي على الاستغناء عن خدمات طارق طه خلال الموسم المقبل بشكل رسمي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن حسين السيد بات قريبا للغاية، من التواجد في نادي بيراميدز خلال منافسات الموسم المقبل، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق، بناء علي رغبة رودالفو أروابارينا المدير الفني للفريق.

وأنهى حسين السيد جميع الاتفاقات مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، علي التوقيع مع نهاية الموسم الجاري، خاصة أن اللاعب اتفق مع مدير تعاقدات بيراميدز على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، الخاصة بالعقد الذي سيتم توقيعه بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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