نجم الأهلي السابق يقترب من الانتقال إلى صفوف بيراميدز

بات حسين السيد لاعب النادي الأهلي السابق، وطلائع الجيش والمعار فى الوقت الحالي إلى نادي الإسماعيلي، قريب من التواجد داخل نادي بيراميدز خلال منافسات الموسم المقبل، فى ظل المستويات التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة رفقة الدراويش، إضافة إلى استقرار إدارة الفريق السماوي على الاستغناء عن خدمات طارق طه خلال الموسم المقبل بشكل رسمي.





وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن حسين السيد بات قريبا للغاية، من التواجد في نادي بيراميدز خلال منافسات الموسم المقبل، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق، بناء علي رغبة رودالفو أروابارينا المدير الفني للفريق.



