ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك









بات الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلن انتهاء علاقته بالنادي بنهاية عقده.





وأوضح مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد ليس له أي علاقة باللاعب، وأن الجهة الوحيدة المعنية بالفصل في أمر استمرار ساسي إلى نهاية الموسم، هي الفيفا.









وأكد، " الموسم في مصر بينتهي في نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر، وحسب العقد يحق للنادي التمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفة لنهاية الموسم، إلا أن الفيصل في هذا الأمر هو الاتحاد الدولي، إلا أنه ستكون هناك أزمة للاعب كبيرة، وهي أن ناديه الجديد لن يتمكن من تسجيله حال نجح الزمالك في الإبقاء عليه لنهاية الموسم".





وطالب المسؤول في اتحاد الكرة أن على نادى الزمالك التقدم باستفسار لدى اتحاد الكرة المصري ورفعة للاتحاد الدولى من أجل الحصول على فتوى بخصوص اللاعب وعقده مع الزمالك.



