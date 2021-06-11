تعرف على موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش في السوبر المصري













يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لتحقيق الخماسية هذا الموسم بحصد لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش.





وحصد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ألقاب (الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا - السوبر الأفريقي).





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش بنهائي كأس السوبر المصري بنهاية الموسم الكروي الجاري كما أعلن مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 1 يوليو المقبل.



