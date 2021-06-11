الزمالك يفشل في ضم بديل ساسي

تلقى نادي الزمالك صدمة قوية بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.





بعد أن أعلن فرجاني ساسي رحيله عن نادي الزمالك، حيث وجه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء عبر حسابه الرسمي على تويتر، ولم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، أن مسئولى الفريق السماوي أبلغوا دونجا رفضهم رحيله لنادي الزمالك مع بداية الموسم الجديد.





وتابع ، أنه في حالة رحيل نبيل دونجا، خلال الفترة المقبلة، سيكون إلى أي من الدوريات الأوروبية.







