موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر













يلاقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، نظيره منتخب سنغافورة، مساء اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة في تصفيات كأس العالم.





موعد مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.





ويدخل منتخب السعودية اللقاء محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد منتخب سنغافورة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.



