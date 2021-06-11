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التنمية المحلية: السيسي حريص على مشاركة الشباب في الحياة السياسية (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:15 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى الشباب أهمية كبيرة من خلال تمكينهم في كافة مناحي الحياة وتولي المناصب القيادية وضرورة إشراكهم ومساهمتهم في اتخاذ القرار، وهو ما تحقق على أرض الواقع من خلال تعيين مجموعة من الشباب محافظين ونواب للمحافظين واختيار بعضهم كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشباب يزداد ثقل يوما بعد يوم من خلال عمله على أرض الواقع، لافتا أنه تم عرض مجموعة من الملفات المهمة خلال لقاء اللواء محمود شعراوي، عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة، وتم تبادل عدد من الأفكار المثمرة.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أنهم اطلعوا على تفاصيل العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة منها تحقيق التنمية المحلية بإبعادها الثلاثة، إدارة الحكم المحلي، مؤكدا على ضرورة الاستماع إلى نبض الشارع المصري في عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات.

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