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موعد مباراة الكويت ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي منتخب الكويت الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب الأردن، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر.

موعد مباراة الكويت والأردن في تصفيات كأس العالم

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي الكويت والأردن، مساء اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويدخل منتخب الكويت اللقاء محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الأردن المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويتواجد منتخب الكويت في المجموعة التي تضم منتخبات، الأردن واستراليا، ونيبال، وتايوان تايبه.

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